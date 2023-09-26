Мессенджер WhatsApp отказался от намерения запускать в России каналы — WA Channels. В компании заявили, что сервис в ближайшее время не будет доступен для российских пользователей.

«Продукт не будет доступен для пользователей внутри России в ближайшее время», — говорится в сообщении», — сообщил The Moscow Times представитель Meta. По его словам, в ближайшие недели мессенджер даст возможность любому желающему создать свой канал, но не пользователям из России.

Сейчас каналы доступны более чем в 150 странах. Мессенджер WhatsApp запустил функцию каналов по аналогии с Telegram 13 сентября. Они также отделены от личных чатов, подписчики не видны друг другу, доступны реакции с помощью эмодзи, при пересылке публикации отображается авторство, администраторы могут запретить делать скриншоты и пересылать публикации.

После того, как WhatsApp добавили эту функцию, в Роскомнадзоре пригрозили блокировкой мессенджера на территории страны из-за опасений, что распространяемая информация будет носить антироссийский характер.

Тогда вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой не блокировать WhatsApp. Он отметил, что мессенджером по состоянию на март этого года пользуются 70% россиян, а аудитория приложения в России составляет более 73 млн человек.

Глава Минцифры Максут Шадаев 21 сентября сообщил, что ведомство не получало уведомлений о том, что мессенджер будет запускать каналы в России. Ранее он пообещал, что с WhatsApp в России «все будет хорошо».

Напомним, в прошлом году компания Meta была признана в РФ экстремистской организацией и внесена в соответствующий реестр Минюста. Для WhatsApp Генпрокуратура сделала исключение, пояснив, что мессенджер — средство коммуникации, а не источник размещения информации.