ПОЛИТИКА
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Как палестинские фермеры собирают финики
Палестинские фермеры приступили к сбору урожая фиников. Для многих это единственный источник выжить в условиях блокады Израиля. #trtrussian #Палестина #финики #финиковоедерево #пальма #финиковаяпальма #сборфиников #палестинскиефиники #финиковыйурожай #урожай #сборурожая #фермерство #фермеры #урожайфиников #сельскоехозяйство #Израиль #оккупация #оккупацияПалестины #блокада #израильскаяблокада #trtнарусском
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26 сентября 2023 г.
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