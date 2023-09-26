Узбекский Узфармконтроль начал проверку компании Samo, которая производит препарат йода «Антиструмин», сообщает «Газета.uz». Родители детей, которые были госпитализированы из-за побочных действий, подозревали, что причиной стал приём именно этого препарата.

В то же время, официальные лица допускают, что у детей может быть ОРВИ.

Предприятие Samo проверяется на соответствие нормативным документам о лекарственных средствах и фармацевтической деятельности. Кроме того, проводится проверка соответствия обязательным лицензионным требованиям.

Центр также анализирует показатели безопасности «Антиструмина» в рамках общего технического регламента о безопасности лекарственных средств.

Узфармконтроль просит «не распространять необоснованные сообщения» до тех пор, пока не будут определены причины массового проявления побочных действий, предположительно связанных с этим препаратом.

После того, как стало известно о госпитализации минимум 71 ребёнка в Наманганской области (всего сообщалось о симптомах у 450 детей), Минздрав Узбекистана с 22 сентября ввел запрет на использование таблеток «Антиструмин» №100 до завершения расследования.

По факту госпитализации сотен детей было возбуждено уголовное дело, сообщила ранее Генеральная прокуратура Узбекистана.