Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о проблемах с поставляемым Киеву немецким оружием. Часть отправленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) вооружений оказалась старой или не работала во время приемки, уточнила министр.

По ее словам, Берлин с самого начала знал о нерабочем состоянии некоторых типов оружия, власти ФРГ публично «говорили об этом». По этой же причине, уточнила политик, Германия пока не отправила Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Сначала Берлину необходимо убедиться в их надлежащем функционировании.

«Если ты только обещаешь и не делаешь, и даже поставляешь что-то, что не работает, то это не помогает. <...> Я не могу сказать, когда мы передадим Taurus. Они настолько сложны, что мы должны прояснить все детали — как они будут работать, кто будет ими управлять. Я понимаю, что у Украины времени мало, но, когда мы что-то передаем, это должно работать», — сказала глава немецкого МИД.

Как ранее писал TRT на русском, Украина не приняла от Германии 10 старых танков Leopard 1A5 из-за их плохого технического состояния. Украинские эксперты заявили, что поставленные ФРГ танки нуждаются в капитальном ремонте. Немецкие эксперты заключили, что боевые машины были изношены во время обучения украинских солдат на базах в Германии.

Уведомление украинской стороны о требующих ремонта танках и отказе от них «вызвало беспокойство» в Берлине, пишет CNN. Минобороны ФРГ оперативно направило технических экспертов в польский Жешув для проверки и обслуживания танков.

Что известно о поставках ракет Taurus?

Крылатые ракеты Taurus развивают скорость до 900 км/ч. Дальность стрельбы — до 500 км. Ракеты могут нести до 480 кг взрывчатки. Если ФРГ поставят ракеты ВСУ, это оружие станет станет самым дальнобойным в Украине. Taurus способна лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами. По информации портала T-Оnline, Германия имеет 600 Taurus, но только 150 сейчас готовы к применению.

Депутаты бундестага ранее обвинили канцлера Олафа Шольца в том, что он искусственно тормозит поставки ракет Украине. Политик допускал такой шаг, но высказывал опасения, что ВСУ будут использовать Taurus для ударов по территории России.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус 15 сентября заявил, что решение о передаче Taurus будет принято в ближайшие «одну-две недели». По его словам, на вооружении бундесвера есть около 500 Taurus, но как минимум половина не соответствует современным требованиям, а другая половина нуждается в обновлении и программировании.