ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
УВКБ ООН: тысячам детей в Судане угрожает смерть
Более 1200 детей умерли от кори и недоедания в лагерях беженцев в Судане, а еще несколько тысяч, включая новорожденных, рискуют умереть до конца года, сообщили во вторник агентства ООН
УВКБ ООН: тысячам детей в Судане угрожает смерть
УВКБ ООН: тысячам детей в Судане угрожает смерть / Others
27 сентября 2023 г.

В Судане продолжается гражданская война между Суданскими вооруженными силами (SAF) и военизированными формированиями «Сил быстрого реагирования» (RSF), начавшаяся 15 апреля. За это время погибли тысячи человек, половина из которых — дети.

По словам представителей ООН, за почти полгода конфликта сектор здравоохранения страны разрушен из-за прямых атак противоборствующих сторон, а также нехватки персонала и медикаментов.

Руководитель отдела общественного здравоохранения Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Аллен Майна сообщил на брифинге ООН в Женеве, что с мая в штате Белый Нил погибло более 1200 детей в возрасте до пяти лет. «К сожалению, мы опасаемся, что число погибших будет расти», — цитирует чиновника Reuters.

Детское агентство ООН (ЮНИСЕФ) заявило, что оно опасается смерти «многих тысяч новорожденных» из 333 тыс. детей, которые,как известно, должны родиться до конца года.

«Они и их матери нуждаются в квалифицированном родовспоможении. Однако в стране, где миллионы людей находятся в зоне боевых действий или перемещены и где ощущается острая нехватка медикаментов, вероятность такой помощи с каждым днем становится все меньше», — заявил на брифинге представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер.

По его словам, ежемесячно в Судане около 55 тыс. детей нуждаются в лечении от самой тяжелой формы недоедания, однако в столице страны Хартуме не функционирует ни один из 50 имеющихся центров питания, а в Западном Дарфуре — один из десяти.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us