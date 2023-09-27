В Судане продолжается гражданская война между Суданскими вооруженными силами (SAF) и военизированными формированиями «Сил быстрого реагирования» (RSF), начавшаяся 15 апреля. За это время погибли тысячи человек, половина из которых — дети.

По словам представителей ООН, за почти полгода конфликта сектор здравоохранения страны разрушен из-за прямых атак противоборствующих сторон, а также нехватки персонала и медикаментов.

Руководитель отдела общественного здравоохранения Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Аллен Майна сообщил на брифинге ООН в Женеве, что с мая в штате Белый Нил погибло более 1200 детей в возрасте до пяти лет. «К сожалению, мы опасаемся, что число погибших будет расти», — цитирует чиновника Reuters.

Детское агентство ООН (ЮНИСЕФ) заявило, что оно опасается смерти «многих тысяч новорожденных» из 333 тыс. детей, которые,как известно, должны родиться до конца года.

«Они и их матери нуждаются в квалифицированном родовспоможении. Однако в стране, где миллионы людей находятся в зоне боевых действий или перемещены и где ощущается острая нехватка медикаментов, вероятность такой помощи с каждым днем становится все меньше», — заявил на брифинге представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер.

По его словам, ежемесячно в Судане около 55 тыс. детей нуждаются в лечении от самой тяжелой формы недоедания, однако в столице страны Хартуме не функционирует ни один из 50 имеющихся центров питания, а в Западном Дарфуре — один из десяти.