ПОЛИТИКА
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Ирландия извинилась перед темнокожей спортсменкой
Видео годовалой давности из Ирландии, где в марте 2022 года темнокожую девочку-гимнастку забыли наградить заслуженной медалью, вызвало новую волну возмущения и критики в адрес представителя национального регулирующего органа Гимнастика Ирландии (GI). Только после негативной реакции со стороны общественности организация извинилась перед семьей спортсменки. #trtrussian #Ирландия #Дублин #гимнастика #расизм #спорт #медаль #спортсменка #награждение #гимнастка #возмущение #критика #ГимнастикаИрландии #общественнаяорганизация #темнокожаяспортсменка #нетрасизму #расизмвспорте #расизмвевропе #несправедливость #правачеловека #trtнарусском
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26 сентября 2023 г.
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