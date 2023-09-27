Возгорание произошло в зале проведения праздничных мероприятий в районе Хамдания к востоку от Мосула. Часть пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения города.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщал о 120 погибших и более чем 200 пострадавших. Заместитель губернатора Ниневии, где находится Хамдания, Хасан аль-Аллак заявил агентству Reuters, что смерть 113 человек подтвердили.

Огонь охватил здание, где проходило празднование свадьбы, после запуска фейерверков. По предварительным данным, дом построили из легковоспламеняющихся строительных материалов. Правила противопожарной безопасности не соблюдались, передает Al Jazeera со ссылкой на управление гражданской обороны Ирака.

«Пожар привел к обрушению некоторых частей потолка из-за использования легковоспламеняющихся и недорогих строительных материалов», — говорится в заявлении органов гражданской обороны.

Премьер-министр Ирака Мухаммад Шиа Аль-Судани распорядился оказать пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Министерство здравоохранения и МВД страны мобилизовали все усилия для помощи пострадавшим.