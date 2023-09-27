Трамп снова пропустит президентские дебаты республиканцев
ПОЛИТИКА
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Трамп снова пропустит президентские дебаты республиканцевСемь человек примут участие в президентских дебатах республиканцев. Бывший американский президент Дональд Трамп не будет участвовать. Вместо этого он выступит перед работниками автопрома в Детройте.
Трамп снова пропустит президентские дебаты республиканцев / Photo: AA
27 сентября 2023 г.

Во вторых по счету предвыборных дебатах республиканской партии примут участие семь кандидатов, пишет издание The New York Times.

Участие примут: губернатор Флориды Рон ДеСантис, бывший вице-президент Майк Пенс, бывший постпред США при ООН и губернатор Южной Каролины Никки Хейли, сенатор США Тим Скотт из Южной Каролины, биотехнологический инвестор Вивек Рамасвами, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и губернатор Северной Дакоты Дуг Бургум.

Несмотря на то, что Доналд Трамп лидирует в борьбе за выдвижение кандидатов, он пропустит дебаты. Он не участвовал и в первых, которые прошли в августе и привлекли внимание почти 13 миллионов зрителей.

Вместо этого Трамп проведет конкурирующее с дебатами мероприятие — выступит с речью в Детройте перед работниками автомобильной промышленности и другими рабочими.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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