Во вторых по счету предвыборных дебатах республиканской партии примут участие семь кандидатов, пишет издание The New York Times.

Участие примут: губернатор Флориды Рон ДеСантис, бывший вице-президент Майк Пенс, бывший постпред США при ООН и губернатор Южной Каролины Никки Хейли, сенатор США Тим Скотт из Южной Каролины, биотехнологический инвестор Вивек Рамасвами, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и губернатор Северной Дакоты Дуг Бургум.

Несмотря на то, что Доналд Трамп лидирует в борьбе за выдвижение кандидатов, он пропустит дебаты. Он не участвовал и в первых, которые прошли в августе и привлекли внимание почти 13 миллионов зрителей.

Вместо этого Трамп проведет конкурирующее с дебатами мероприятие — выступит с речью в Детройте перед работниками автомобильной промышленности и другими рабочими.