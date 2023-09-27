27 сентября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Эрдоган: необходимо построить коридор, который соединит Турцию с Азербайджаном
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сухопутный коридор, соединяющий Турецкую Республику с Азербайджаном, будет построен в кратчайшие сроки. Для его реализации страна будет сотрудничать с Ираном, сообщил он после встречи со своим азербайджанским коллегой. #trtrussian #Эрдоган #Турция #Зангезурскийкоридор #Азербайджан #политика #дипломатия #сухопутныйкоридор #Иран #новостиТурции #trtнарусском
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