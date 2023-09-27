27 сентября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Над Агдере водрузили флаг Азербайджана
Азербайджанские военные подняли государственный флаг над освобожденным в результате антитеррористической операции в Карабахе городом Агдере. Этот населенный пункт больше 30 лет находился под армянской оккупацией. #trtrussian #Азербайджан #Карабах #Агдере #флаг #азербайджанскийфлаг #военные #азербайджанскиевоенные #освобождение #освобождениеКарабаха #антитеррористическаяоперация #ситуациявКарабахе #новостиКарабаха #азербайджанцы #карабахцы #жителиКарабаха #городаАзербайджана #армянскаяоккупация #trtнарусском
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