В Азербайджане чтят память героев 44-дневной операции «Железной кулак», начавшейся три года назад в ответ на очередную провокацию ВС Армении и положившей конец многолетней армянской оккупации.

По приказу Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, азербайджанская армия начала контрнаступление по всему периметру фронта.

Уже в первые дни были освобождены 6 сел и ряд стратегических высот, находившихся под оккупацией в течение нескольких десятков лет.

В целом за 44 дня армия Азербайджана освободила от армянской оккупации 5 городов, 4 поселка, 286 сел, большое количество стратегических высот. В борьбе с оккупантами погибли более 2,9 тыс. военнослужащих ВС Азербайджана.

Армения, признав поражение, подписала акт о капитуляции, согласно которому обязалась освободить оккупированные территории в Агдамском, Лачинском и Кельбаджарском районах Азербайджана.

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года, армянская армия была выведена из вышеуказанных районов.

Армия Азербайджана 20 ноября 2020 года вошла в район Агдам, находившийся под оккупацией 27 лет. 25 ноября Кельбаджарский район возвращен под контроль Азербайджана.

30 ноября 2020 года армянские силы покинули Лачинский район, который удерживали под оккупацией на протяжении 28 лет.

После завершения военных действий правительство Азербайджана запустило масштабную программу по восстановлению деоккупированных территорий.

Программа, получившая название «Великое возвращение», была инициирована президентом Ильхамом Алиевым и предусматривает поэтапное возвращение сотен тысяч вынужденных переселенцев на родные земли.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась в своем официальном аккаунте в Instagram публикацией в связи с Днем памяти. «Светлая память о наших героях, павших за Родину, будет вечно жить в наших сердцах! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!» — написала она.

Бывший посол Турции в Азербайджане, представитель Общественного объединения поддержки социального развития İMZA в Турции, сопредседатель Союза старейшин Турции и тюркского мира Хулуси Кылыч назвал 27 сентября — Днем гордости тюркского мира.

«Азербайджан золотыми буквами вписал свою победу в историю. Многие стали шехидами, сражаясь за свою Родину. Наши солдаты тоже отдали свои жизни за Карабах. Родная земля бесценна. 44-дневная Отечественная война выявила мощь Азербайджана в регионе. 27 сентября стало началом освобождения земель, оккупированных 30 лет, возвращения на исконные земли вынужденных переселенцев, началом пути ко Дню гордости тюркского мира».