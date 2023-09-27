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В Азербайджане назвали число погибших в ходе АТО в Карабахе
По данным Минздрава Азербайджана, установлены личности 192 погибших военнослужащих, еще 511 человек получили ранения
В Азербайджане назвали число погибших в ходе АТО в Карабахе
В Азербайджане назвали число погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе / Others
27 сентября 2023 г.

Среди погибших азербайджанских военнослужащих 180 — сотрудники Министерства обороны, 12 — сотрудники МВД. Об этом говорится на сайте Минздрава страны. Для установления личности еще 11 погибших потребуется судебно-медицинская экспертиза.

В результате локальных антитеррористических мероприятий 511 военнослужащих и одно гражданское лицо получили ранения.

Для скорейшего оказания помощи раненым работают медицинские бригады высокого уровня и принимаются все необходимые меры, говорится в сообщении на сайте ведомства: «Мы чтим светлую память всех наших военнослужащих, погибших за территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики, и выражаем глубочайшие соболезнования их семьям и родственникам».

Как ранее писал TRT на русском, 19 сентября Баку объявил о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе. Спустя сутки, 20 сентября, президент республики Ильхам Алиев объявил об успешном выполнении поставленных задач.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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