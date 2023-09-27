27 сентября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Причиной пожара на иракской свадьбе стал фейерверк?
В Ираке во время свадьбы произошел пожар. По информации местных властей, по меньшей мере 113 человек погибли, еще свыше 150 пострадали. #trtrussian #Ирак #свадьба #пожар #фейерверки #арабскаясвадьба #пожарнасвадьбе #опасностьфейерверков #пострадавшиеотпожара #испорченнаясвадьба #несчастныйслучай #несчастныйслучайнасвадьбе #свадьбавИраке #иракскаясвадьба #новостиИрака #trtнарусском
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