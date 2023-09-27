Турецкая разведка (MİT) провела операцию на севере Ирака и нейтрализовала террориста Мазлума Озтюрка, известного под кодовым позывным «Берхведан Чиягер». Об этом сообщает TRT World.

Разведка уточнила: в результате продолжающихся контртеррористических операций MİT на севере Сирии и Ирака террористическая группировка РПК была вынуждена принять альтернативные решения. Одно из них — активизировать набор новых рекрутов для террористических операций. Группировка транспортирует террористов в Европу, а затем направляет их в Ирак и Сирию.

По аналогичной схеме направился и Озтюрк. Террорист участвовал в вооруженных нападениях и перед возвращением в Ирак прошел обучение тактике убийств в Европе. Разведка уточняет, что Озтюрк примкнул к группировке РКК/КСК, находясь на территории одного из европейских государств.

Боевик был обезврежен в сельской местности недалеко от города Сулеймания.

MİT установила, что террорист перебрался из Турции в Европу в августе 2022 года. Там он принимал участие в множестве акций группировки, которые проходили под разными вывесками.

Также стало известно, что террорист прошел спецподготовку с целью совершения диверсий против турецких сил безопасности.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил: с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

Турция, США и ЕС внесли РПК в списки террористических организаций.