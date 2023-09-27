Фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST – Izmir, организованный турецким фондом Technology Team Foundation (T3) и Министерством промышленности и технологий, стартовал в городе Измир.

Уже третий по счету в этом году фестиваль проходит на территории аэропорта Чигли.

Мероприятие продлится до 1 октября. В нем примет участие 121 организация, включая министерства, представителей государственного и частного секторов, университеты и исследовательские институты, а также медиакомпании, играющие ведущую роль в формировании «национальной технологической экосистемы» Турции.

В рамках фестиваля пройдет акция «Сцена — твоя», благодаря которой любители музыки смогут попробовать себя на сцене. Желающие посетить TEKNOFEST могут зарегистрироваться на сайте и в мобильном приложении.