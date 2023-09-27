ТУРЦИЯ
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Стартовал фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST
В турецком Измире пройдет фестиваль TEKNOFEST. Желающие посетить мероприятие могут пройти регистрацию на сайте и в мобильном приложении TEKNOFEST
Стартовал фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST
Стартовал фестиваль TEKNOFEST / Others
27 сентября 2023 г.

Фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST – Izmir, организованный турецким фондом Technology Team Foundation (T3) и Министерством промышленности и технологий, стартовал в городе Измир.

Уже третий по счету в этом году фестиваль проходит на территории аэропорта Чигли.

Мероприятие продлится до 1 октября. В нем примет участие 121 организация, включая министерства, представителей государственного и частного секторов, университеты и исследовательские институты, а также медиакомпании, играющие ведущую роль в формировании «национальной технологической экосистемы» Турции.

В рамках фестиваля пройдет акция «Сцена — твоя», благодаря которой любители музыки смогут попробовать себя на сцене. Желающие посетить TEKNOFEST могут зарегистрироваться на сайте и в мобильном приложении.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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