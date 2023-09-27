Швеция делает недостаточно для того, чтобы вступить в НАТО. Это признает не только президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, но и руководство Венгрии. Так, спикер Национального собрания (парламента) Ласло Кевер недавно выразил сомнение, следует ли Будапешту ратифицировать документ о приеме скандинавской страны в альянс. Он обратил внимание на то, что потенциальный союзник по военному блоку неоправданно негативно относится к Венгрии и системе ее управления. «Значит, кто-то из нас будет не на своем месте», –– резюмировал спикер.

Ситуация начала принимать довольно неприятный для Стокгольма оборот, когда венгерские власти узнали, что в рамках шведской школьной программы в демонстрационных целях распространяется видеоролик, снятый общественным образовательным вещателем UR, с критикой венгерской демократии. Авторы видеоматериала недвусмысленно давали понять, что политика Будапешта якобы постоянно откатывается назад.

После того как ситуация в учебных заведениях Швеции стала достоянием общественности, это спровоцировало крупный дипломатический скандал.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто направил своему шведскому коллеге Тобиасу Бильстрему письмо, в котором предупредил, что действия Стокгольма служат большим препятствием для вступления в НАТО. Сийярто обратил внимание на «серьезные, предвзятые, несправедливые обвинения», которые транслируются в адрес Венгрии с подачи шведских властей. Вероятно, для того, чтобы послание произвело двойной эффект, его текст был опубликован в социальных сетях дипломатического ведомства.

Шведская сторона обвинения отвергла.

Систематическое вмешательство

Это всего один эпизод в долгой истории запутанных и конфликтных взаимоотношений между двумя странами. Как констатировал советник венгерского правительства Золтан Ковач, представители Швеции систематически пытались нанести удар по Венгрии дипломатическими средствами, чтобы подорвать ее интересы и продемонстрировать свое «моральное превосходство» в западном мире. За эти годы, подчеркивал Ковач, Стокгольм успел артикулировать и зафиксировать «открытую враждебную позицию» в отношении Будапешта.

В 2018 году МИД центральноевропейской страны был вынужден вызвать посла Швеции после критических замечаний, которые были сделаны министрами королевства по поводу миграционной политики Венгрии.

Спустя год яблоком раздора стала семейная политика венгерского руководства. Тогда шведский министр по социальным вопросам Анника Страндхэль попыталась вмешаться во внутренние дела Будапешта, заявив, что инициатива премьер-министра Виктора Орбана по поддержке семьи наносит «ущерб независимости, за которую женщины боролись десятилетиями».

Нередко давление Стокгольма на центральноевропейскую страну шло по откровенно эскалационному сценарию. В 2021 году премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, будучи лидером Умеренной коалиционной партии, призывал не только оказывать давление на власти Венгрии, но и поддерживать оппозиционные элементы. В свою очередь, шведский министр по делам Европейского союза Джессика Росуолл как-то говорила, что Будапешту нужно прекратить перечислять европейскую денежную помощь.

Как замечает старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, советник Gallos Technologies Элизабет Бро, шведские политики традиционно критически относятся к Венгрии. Заметным явлением в этом контексте становится то, что репутационные удары пытаются наносить уже не только правящие, но и оппозиционные силы. По ее словам, фигура премьер-министра Виктора Орбана по большому счету превратилась в политический инструмент, который стало модно использовать в популистских целях.

Сейчас же эта нездоровая тенденция бросает прямой вызов расширению НАТО. Глава МИД Венгрии уже предупредил своего шведского коллегу, что продолжение критики в итоге приведет к отказу Будапешта от ратификации шведской заявки на присоединение к военному блоку.

Что выбирает Швеция

Принципиальная позиция венгерского руководства, которая стала вызовом для немедленной ратификации шведской заявки, вызвала раздражение у Госдепартамента США. Американский посол в Будапеште Дэвид Прессман назвал вопрос расширения Североатлантического альянса одним из наиболее актуальных в двусторонних отношениях.

«Сам премьер-министр Венгрии заявлял, что поддерживает членство Швеции в альянсе, –– отметил дипломат. –– Мы с нетерпением ожидаем оперативных действий со стороны венгерского правительства и его парламента. Каждый истребитель, которым управляют Вооруженные силы Венгрии, является шведским самолетом. Каждый», — сказал Прессман.

Тем не менее, к шведской стороне у администрации президента США, по-видимому, претензий нет, несмотря на то что ключевым фактором, вызывающим проблемы, становится ее курс на регулярное вмешательство в дела Будапешта.

Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил в интервью газете Budapest Times, что Национальное собрание ждет от Стокгольма обоснованных заверений, что в перспективе никаких политических дебатов между двумя странами больше не возникнет и что власти скандинавской страны не будут вмешиваться во внутреннюю политику Венгрии точно так же, как Венгрия не будет вмешиваться в чужие внутренние дела.

Тем не менее, Стокгольм публично отказывается идти на уступки, которые хотя бы немного могли снизить уровень доверия и ухудшить общую атмосферу в двусторонних отношениях. «Особых меморандумов нет, особых договоренностей с Венгрией нет, и заключать мы их тоже не собираемся», –– заявил министр иностранных дел Швеции Билльстрем.

В свою очередь, Калле Сандхаммар, руководитель шведской общественной телекомпании UR, создавшей оскорбительный для венгров видеоролик, выразил удовлетворение тем, что «венгерские политики смотрят UR». Тем не менее, он подчеркнул, что шведские власти не будут контролировать контент компании. Это означает, что пространство для дальнейших столкновений на этой почве остается.

«Неудача с ратификацией заявки Швеции также демонстрирует, что голоса внутри страны могут –– вольно или невольно –– подорвать крупную внешнеполитическую инициативу», –– пишет Элизабет Бро в аналитике для Foreign Policy. По ее словам, представители Стокгольма «должны были знать, что оскорблять Орбана было плохой идеей особенно в тот момент, когда Швеция нуждалась в нем».

Сам скандал, кроме того, стал ответом на те высказывания западных скептиков, которые уверяли, что Венгрия просто солидаризуется с Турцией всякий раз, когда речь заходит о проблеме расширения НАТО на север Европы. У Будапешта есть множество собственных вопросов к тому, какие негативные веяния Стокгольм может принести в военный блок в том случае, если на процесс его вступления не наложить четкие критерии и требования. Так или иначе, но в этой ситуации все зависит исключительно от сознательности шведского руководства.