Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность открытия сухопутного маршрута Зангезурского коридора на Южном Кавказе, пишет TRT World. «‎‎Надеюсь, что мы реализуем Зангезурский коридор как можно скорее и сделаем автомобильное и железнодорожное сообщение с дружественным и братским Азербайджаном непрерывным через Нахчыван», — заявил Эрдоган после заседания Кабинета министров в столице Анкаре.

Это заявление прозвучало на следующий день после визита турецкого лидера в автономный эксклав Азербайджана Нахчыван. Там Эрдоган встретился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и обсудил двусторонние отношения, региональные и международные события, в частности недавнюю ситуацию в Карабахе.

«‎Мы надеемся превратить наш регион в бассейн мира и процветания при помощи совместных проектов, в которых будет участвовать наш сосед Иран»‎, — добавил турецкий лидер.

Разблокировка коммуникаций в регионе

Зангезурский регион изначально был частью Азербайджана. Однако в 1920-х годах Советский Союз передал эту территорию Армении, лишив Баку прямого сухопутного доступа в Нахчыван.

После 44-дневной войны с Арменией осенью 2020 года Азербайджан сосредоточил внимание на разблокировке транспортного сообщения в регионе. В частности, Баку прорабатывает проект Зангезурского коридора, включая строительство автомагистралей и 43 км железной дороги до Нахчывана.

Ранее президент Эрдоган заявил, что открытие коридора — это «стратегический вопрос» для Турции и «очень важный» для связей Анкары и Баку.

Гуманитарное отношение Азербайджана к армянам Карабаха

Турецкий лидер также отметил, что «мы все гордились успехом операции, проведенной азербайджанской армией против террористических элементов в Карабахе». На прошлой неделе, после провокаций армянских сил в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, Баку заявил, что начал «антитеррористические мероприятия»‎ в регионе, чтобы реализовать трехстороннее мирное соглашение 2020 года с Россией и Арменией.

Через 24 часа было достигнуто прекращение огня. Эрдоган также высоко оценил гуманитарное отношение азербайджанской армии к армянам в Карабахе, «несмотря на все страдания, притеснения и резню, которые Азербайджан пережил за 30 лет». Он добавил: Турция без колебаний внесет свой вклад в обеспечение прочного мира в регионе.

Отношения между Баку и Ереваном ухудшились в 1991 году, когда армянские военные оккупировали Карабах — международно признанную территорию Азербайджана — и семь прилегающих регионов. Осенью 2020 года в ходе 44-дневной войны Азербайджан освободил от армянской оккупации несколько городов, сел и поселков.

Война закончилась в ноябре того же года прекращением огня при посредничестве России. Начался процесс нормализации ситуации. Ожидается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся 5 октября в испанском городе Гранада для обсуждения будущего мирного договора.