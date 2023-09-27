По словам президента Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсина Татара, именно поддержка президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана дает силы народу ТРСК. Об этом он заявил в интервью TRT Haber.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является голосом турок-киприотов во всем мире, добавил он.

«Выступление президента Турции в ООН очень ценно»

Эрсин Татар в беседе с TRT Haber отметил, что выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке было очень ценным.

«Господин президент стабильно поддерживает весь этот процесс. А его послания и заявления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН, как и в прошлом году, дали мощный сигнал всему миру, что единственный ключ к прочному миру на Кипре — это признание ТРСК. Это признание независимости турок-киприотов, установление экономических, политических и дипломатических отношений», — отметил Татар.

Президент ТРСК также поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева, который поддержал участие страны в заседании Организации тюркских государств (ОТГ) в Казахстане.