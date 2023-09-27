ПОЛИТИКА
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Медведь украл тако во время мексиканского пикника
Медведь во время пикника в Мексике запрыгнул на стол и стать поедать тако. Все это время семья продолжала сидеть рядом, избегая зрительного контакта, чтобы не спровоцировать нападение. Инцидент произошел в экопарке Чипинке, который является частью естественной среды обитания черных медведей. #trtrussian #медведь #мишка #Мексика #пикник #тако #мексиканскаякухня #кража #воришка #экопарк #животные #естественнаясреда #пищадлямедведя #черныймедведь #косолапый #человекимедведь #зоопарк #отдых #незваныйгость #trtнарусском
тибтт / Others
27 сентября 2023 г.
Истории
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