Медведь украл тако во время мексиканского пикника

Медведь во время пикника в Мексике запрыгнул на стол и стать поедать тако. Все это время семья продолжала сидеть рядом, избегая зрительного контакта, чтобы не спровоцировать нападение. Инцидент произошел в экопарке Чипинке, который является частью естественной среды обитания черных медведей. #trtrussian #медведь #мишка #Мексика #пикник #тако #мексиканскаякухня #кража #воришка #экопарк #животные #естественнаясреда #пищадлямедведя #черныймедведь #косолапый #человекимедведь #зоопарк #отдых #незваныйгость #trtнарусском