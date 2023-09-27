Усилия Турции по реализации инициативы «Ноль отходов» - вдохновляющие, заявил в комментарии агентству «Анадолу» зампредседателя Консультативного совета ООН по нулевым отходам Хосе Мануэль Мёллер.

Чиновник рассказал журналистам о внедрении турецкого опыта в чилийском стартапе по производству многоразовой тары «Algramo», основателем и директором которого он является.

Турция — это «страна, которая прилагает усилия» и «лидирует в демонстрации того, что это [снижение отходов] возможно для каждого», заявил Мёллер.

Проект «Ноль отходов» был инициирован первой леди Турции Эмине Эрдоган в 2017 году. В 2022 году проект вышел на международный уровень после встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша. В середине сентября на 78-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке президент Эрдоган подписал декларацию доброй воли Global Zero Waste.

Церемония подписания, которую возглавила первая леди Турции, состоялась в дипломатическом центре Турецкого дома в рамках мероприятия «Путь к глобальному движению без отходов». Президент Эрдоган стал первым волонтером экологической инициативы, подписав декларацию доброй воли по нулевым отходам.

Согласно веб-сайту проекта «‎Ноль отходов»‎, в декларации признается важность эффективного использования ресурсов, сокращения отходов, переработки и других шагов для соответствия Парижскому климатическому соглашению и целям устойчивого развития до 2030 года. «Мы обязуемся продвигать подход «нулевых отходов» во всем мире и делиться передовым опытом для его более широкого признания и применения», — говорится на сайте инициативы.

Международное признание инициативы

Декларация доброй воли, первоначально подписанная первой леди и главой ООН, с тех пор была одобрена супругами почти 30 глав государств, в том числе Франции, Южной Кореи, Парагвая и Кубы. В прошлом году Генассамблея ООН официально признала важность инициатив по нулевым отходам и провозгласила 30 марта Международным днем нулевых отходов, который будет отмечаться ежегодно, начиная с текущего года.

В марте этого года генеральный секретарь ООН Гутерриш поблагодарил первую леди Турции за согласие возглавить Консультативный совет по нулевым отходам. Цель совета — распространить передовой экологический опыт и истории успеха в области нулевых отходов, а также повысить осведомленность о правильном обращении с отходами во всем мире. Первое онлайн-заседание совета прошло в июле.

Первую очную встречу членов совета планируется провести 1 ноября в Стамбуле.