ПОЛИТИКА
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В Туркменистане проходит парад ко Дню Независимости
Туркменистан отмечает главный государственный праздник – День Независимости. Торжественный парад в Ашхабаде открылся шествием расчетов всех родов войск Вооруженных Сил. #trtrussian #Туркменистан #ДеньНезависимости #праздник #государственныйпраздник #праздникиТурменистана #Ашхабад #парад #парадвАшхабаде #шествие #войска #ВооруженныеСилы #историяТуркменистана #новостиТуркменистана #trtнарусском
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27 сентября 2023 г.
Истории
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