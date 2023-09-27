ПОЛИТИКА
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Путешественник из Индии планирует добраться в Лондон за два месяца на ретроавто
Индийский бизнесмен и путешественник Даман Тхакоре планирует добраться из Индии до Великобритании за 2 месяца на ретроавтомобиле Lal Pari 1950 года выпуска. На несколько дней он сделал остановку в Турции. #trtrussian #Индия #путешественник #путешествие #Лондон #индус #ретроавто #индийскийбизнесмен #LalPari #Турция #дорога #вокругсвета #поездка #Ахмадабад #автомобиль #путешествиенаавто #приключение #trtнарусском
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27 сентября 2023 г.
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