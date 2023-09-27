Западные союзники Украины не уделили достаточно времени обучению Вооруженных сил Украины (ВСУ) эксплуатации западной боевой техники. Это привело к многочисленным поломкам и снижению эффективности вооружений. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Украинские военные в беседе с изданием отметили: западное оружие, например, немецкие гаубицы Panzerhaubitze, часто ломается на фоне их постоянной эксплуатации.

Опрошенные газетой военные аналитики в ответ отметили: поломки могут быть следствием того, что «‎на подготовку украинских артиллеристов перед их отправкой на поле боя было потрачено слишком мало времени»‎. Так, Германия обучала украинских солдат эксплуатации гаубиц всего пять недель. Хотя для немецких программ аналогичные программы обучения длятся как минимум четыре месяца.

Глава Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ Сергей Баранов в беседе с WSJ уточнил: украинская армия может одновременно эксплуатировать менее 70% поставленных западными странами гаубиц. Поскольку остальные находятся в ремонте.

По данным издания, ВСУ используют 17 типов гаубиц западного и советского производства. Среди них примерно 200 гаубиц M777 — их Украине передали США, Канада и Австралия. Также у Киева есть около 72 гаубиц L119 — их отправили США и Великобритания.

Как ранее писал TRT на русском, в середине сентября Украина не приняла от Германии 10 старых танков Leopard 1A5 из-за их плохого технического состояния.

Украинские эксперты заявили, что поставленные ФРГ танки нуждаются в капитальном ремонте. Немецкие эксперты заключили, что боевые машины были изношены во время обучения украинских солдат на базах в Германии.

Уведомление украинской стороны о требующих ремонта танках и отказе от них «вызвало беспокойство» в Берлине, пишет CNN. Минобороны ФРГ оперативно направило технических экспертов в польский Жешув для проверки и обслуживания танков.