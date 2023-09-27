Редкие кадры из освобожденного украинского села под Бахмутом

На этих кадрах с дрона видны масштабы разрушений в селе Клещеевка после нескольких месяцев ожесточенных боев между украинскими и российскими войсками. Населенный пункт находится всего в 10 км от стратегически важного города Бахмут. Вооруженные силы Украины заявили, что 17 сентября отбили Клещеевку у российских войск. #trtrussian #Украина #Донецкаяобласть #Донецк #Клещеевка #Бахмут #война #дрон #освобождение #разрушения #войнавУкраине #разрушениявУкраине #российскиевойска #украинскиевойска #ВОСУкраины #РоссияиУкраина #новостиУкраины #trtнарусском