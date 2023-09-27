Турция с 1 октября начнет поставки природного газа по трубопроводу в Румынию. Соответствующее соглашение подписала турецкая государственная нефтегазовая компания BOTAŞ и румынская OMV Petrom. Об этом сообщает TRT World со ссылкой на пресс-службу BOTAŞ.

Турецкая компания будет поставлять газ до 31 марта 2025 года.

В BOTAŞ отметили: стороны договорились развивать сотрудничество в сфере подачи, хранения, выработки и продажи природного газа, а также в области развития технологий зеленой энергетики.

Ранее турецкая компания заключила важные соглашения по экспорту природного газа в Грецию, Болгарию и Венгрию. Тем самым Турция расширила свой вклад в обеспечение энергобезопасности Европы и диверсификацию источников энергоресурсов на континенте.

В январе текущего года Турция подписала соглашения об экспорте природного газа с Болгарией.

В течение следующих трех лет BOTAŞ надеется войти в десятку крупнейших предприятий-экспортеров в Турции. В этом контексте BOTAŞ продолжает переговоры со многими странами и компаниями по вопросу новых экспортных соглашений, отметили в пресс-службе.

Как ранее писал TRT на русском, в августе 2023 года Турция и Венгрия подписали соглашение о поставках 275 млн кубометров турецкого газа весной-летом 2024 года. Договор заключили турецкая госкомпания BOTAŞ и венгерская MVM, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

«Турция впервые экспортирует природный газ в европейскую страну, не являющуюся ее соседом‎»‎, — уточнил министр.