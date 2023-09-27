Никто не должен навязывать женщине, что она должна или не должна носить. Об этом заявила пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Марта Уртадо, отвечая на вопрос корреспондента Anadolu в ходе пресс-конференции в отделении ООН в Женеве.

«Дискриминационная практика в отношении какой-либо группы может иметь пагубные последствия. В соответствии с международными стандартами в области прав человека, ограничение выражения религии, убеждений или выбора допустимо только в действительно конкретных обстоятельствах, связанных с законными опасениями по поводу безопасности и общественного порядка», — подчеркнула Уртадо.

Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера объявила, что спортсменки французских команд, участвующих в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года, не смогут носить мусульманские платки.