Начиная с 2023/2024 учебного года теоретические знания и практические навыки студентов бакалавриата, магистратуры и клинической ординатуры в Узбекистане будут оцениваться только с помощью роботов-симуляторов. Об этом сообщил начальник управления науки и образования Министерства здравоохранения республики Уктам Исмаилов.

Он напомнил, что задача по закупке симуляционного оборудования для медвузов и учреждений повышения квалификации и переподготовки медицинских работников была включена в «дорожную карту», утвержденную постановлением президента. Оборудование приобретено за счет внебюджетных средств и сейчас устанавливается в соответствующих учреждениях.

Cо следующего учебного года во всех высших медицинских учебных заведениях Узбекистана будет внедрена двухэтапная система государственных экзаменов. На первом этапе студенты будут сдавать госэкзамены по фундаментальным дисциплинам, на втором — по клиническим дисциплинам.

«Успешно прошедшие первый этап экзаменов смогут перейти на следующий курс, а тем, кто показал хорошие результаты на экзаменах по клиническим дисциплинам, разрешат работать врачом», — добавил Исмаилов.

Еще одно новшество начнет действовать в начавшемся учебном году: при приеме в интернатуру и клиническую ординатуру больше не будет использоваться собеседование. Оценивать знания кандидатов будут без человеческого вмешательства с помощью одноэтапного теста, его проведет Агентство по оценке знаний и квалификаций. Прием в клиническую ординатуру будет проводиться дважды в год.

Власти Узбекистана не первый раз стремятся внедрить инновационные технологии в стране. Как писал TRT на русском, Ташкент активно развивает альтернативную энергетику: республика реализует проекты в этой отрасли на $7,5 млрд. Как заявил посол Узбекистана в Ашхабаде Акмалжон Кучкаров, к 2025 году страна намерена довести долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны до 20%.