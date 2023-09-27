ПОЛИТИКА
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Азербайджан отмечает День памяти героев Карабаха
Азербайджан отмечает День памяти героев 44-дневной войны 2020 года, в результате которой армия Азербайджана вернула большую часть Карабаха. За памятными мероприятиями в Гяндже наблюдал журналист TRT на русском. #trtrussian #Азербайджан #Карабах #ДеньПамятиГероев #герой #героиАзербайджана #праздник #Гянджа #мероприятие #армия #армияАзербайджана #война #подвиг #годовщина #44дневнаявойна #АрменияиАзербайджан #новостиКарабаха #ситуациявКарабахе #войнавКарабахе #азербайджанскиевоенные #возвращениетерриториии #азербайджанскиевоенные #trtнарусском
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27 сентября 2023 г.
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