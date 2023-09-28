Анкара вправе принимать необходимые меры против прямых и косвенных угроз ее национальной безопасности со стороны террористических организаций, действующих в Сирии, заявил постпред Турции при ООН Седат Онал.

Он отметил, что террористы из ОНС/РПК больше чем когда-либо угрожают территориальной целостности Сирии.

«Продолжающееся присутствие террористических организаций в Сирии является огромной угрозой как для этой страны, так и для ее соседей: Турции и всего региона», - сказал дипломат на заседании СБ ООН по Сирии.

По его словам, недавние столкновения между арабскими племенами и боевиками из ОНС/РПК на востоке Сирии еще раз показали, что деятельность РПК стала основным источником нестабильности в этой стране.

«Репрессивная и дискриминационная практика и нарушения прав человека со стороны террористической организации теперь стали достоянием общественности. Обширная информация об этом был представлена в ООН», - добавил он.

Онал подчеркнул, что Турция призывает все заинтересованные стороны продемонстрировать комплексный и долгосрочный подход и дистанцироваться от сепаратистских образований, которым нет места в будущем Сирии.

«В соответствии со статьей 51 Устава ООН и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, Турция продолжит осуществлять свое легитимное право на самооборону», - отметил он.

Турция ведет активную борьбу с террористами из РПК и регулярно проводит против них операции. Как писал TRT на русском, в конце сентября Национальная разведывательная организация Турции нейтрализовала так называемого офицера общественной безопасности РПК в Ираке.

В ходе своей более чем 35-летней кампании террора против Турции РПК, внесенная в список террористических организаций Турцией, США и ЕС, несет ответственность за гибель не менее 40 000 человек, включая женщин, детей и младенцев.