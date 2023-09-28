В столице Узбекистана прогремел мощный взрыв

В Ташкенте прогремел мощный взрыв. Очевидцы пишут, что взрывная волна ощущалась в 30 километрах от места происшествия. По данным МЧС Узбекистана, взрыв произошел из-за удара молнии в районе таможенного склада местного аэропорта. Сообщается, что пострадали более 160 человек, 24 из них госпитализированы. #trtrussian #Узбекистан #взрыв #Ташкент #аэропорт #взрыввТашкенте #взрыввУзбекистане #молния #удармолнии #молниявТашкенте #таможенныйсклад #таможня #взрывваэропорту #пострадавшиеотвзрыва #новостиУзбекистана #trtнарусском