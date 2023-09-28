В преддверии старта XV Ташкентского международного кинофестиваля 28 сентября в Хорезмской области состоялась церемония открытия современного кинотеатра имени Худойбергена Деванова, первого кинооператора и режиссера узбекского кино, автора первого в Средней Азии фильма. Об этом сообщается на официальном сайте Ташкентского кинофестиваля.

Новый кинотеатр стал первым учреждением в регионе, оснащенным DCP-экраном.

В церемонии открытия приняли участие представители иностранных делегаций, кинематографисты, сотрудники СМИ. Перед гостями с приветственной речью выступил хоким (глава администрации) Хорезмской области Журабек Рахимов. Он напомнил, что в этом году узбекский кинематограф празднует сразу несколько юбилеев.

«В этом году мы отмечаем 115-летие со дня рождения первого узбекского кинематографиста Худойбергана Девонова, 65-летие со дня основания Ташкентского международного кинофестиваля и 85-летие со дня основания национального искусства узбекского дубляжа», — перечислил Рахимов.

В ходе церемонии состоялось торжественное открытие бюста режиссера. На втором этаже кинотеатра была организована фотовыставка, посвященная Деванову. По окончании официальной части состоялся показ фильма «Первая ласточка».

В рамках программы состоится презентация киногородка «Калачик кала», где проходят съемки фильма «Хива Лангари» о жизненном пути мыслителя и философа Пахлавона Махмуда, главную роль в котором исполнит преподаватель ВГИК Фархад Махмудов. Состоится показ клипа с отрывками из готовящегося фильма, прозвучит живое чтение рубаи.