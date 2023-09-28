В Германии из-за неполадок в IT-системах на сутки остановились четыре завода Volkswagen. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

По данным издания, сбой произошел в полдень 27 сентября в офисах на главном заводе в Вольфсбурге. Позже производство остановилось еще на трех сборочных линиях — в Эмдене, Оснабрюке и Цвиккау.

Неполадка привела к тому, что крупнейший автоконцерн Германии фактически оказался заблокирован и не мог продолжать работу целые сутки. Сбой удалось устранить только к утру 28 сентября.

«‎Проблемы с IT-инфраструктурой в системах Volkswagen удалось устранить в течение ночи, сеть снова работает стабильно‎», — заявил представитель компании.

Причина сбоя не называется. При этом Handelsblatt указывает, что сценарий с хакерским воздействием на IT-системы извне считается маловероятным.

Сейчас Volkswagen перезапускает приложения, пострадавшие во время сбоя. Концерн перезапускает глобальную производственную сеть и рассчитывает, что производство вернется к плановым показателям, пишет Handelsblatt. Отдельные системы все еще могут работать нестабильно на переходном этапе.

Как ранее писал TRT на русском, Германия не может ввести в эксплуатацию цифровые рации, закупленные для переоснащения бундесвера (Вооруженных сил ФРГ). Причина — отсутствие подходящих запчастей и крепежа.

Войска ФРГ должны прийти в соответствие нормам НАТО с помощью проекта цифровизации наземных операций бундесвера (D-LBO). Около 34 тыс. автомобилей Сухопутных войск планировалось оснастить оборудованием от производителя Rohde & Schwarz.

В декабре на цифровизацию бюджетный комитет бундестага выделил €1,3 млрд, а затем еще один опцион на дополнительные €1,5 млрд. В конечном итоге, по оценкам специалистов, проект закупок может иметь объем почти в €5 млрд.