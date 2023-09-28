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Три года назад по Гяндже выпустили более 10 ракет со стороны Армении
Три года назад по Гяндже выпустили более 10 ракет со стороны Армении. Тогда в результате ночных обстрелов погибли 26 мирных жителей, 142 человека получили ранения. Следы бомбежек сохранились до сих пор. #trtrussian #Гянджа #Карабах #Азербайджан #Армения #бомбежка #бомбы #нападение #нападениенаГянджу #армия #армияАзербайджана #война #трагедия #44дневнаявойна #АрменияиАзербайджан #новостиКарабаха #ситуациявКарабахе #войнавКарабахе #азербайджанскиевоенные #армянскиевоенные #азербайджанскиевоенные #trtнарусском
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28 сентября 2023 г.
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