Совокупные резервы Центрального банка Турции выросли до 125,5 миллиарда долларов, при этом рост продолжается рекордные 15 недель подряд, сообщает телеканал TRT Haber.

За неделю резервы ЦБ увеличились на 3 миллиарда 752 миллиона долларов до 83 миллиардов 811 миллионов долларов.

За указанный период золотой запас ЦБ увеличился на 237 миллионов долларов, с 41 миллиарда 455 миллионов долларов до 41 миллиарда 692 миллиона долларов.

Таким образом, за неделю с 22 сентября совокупные резервы ЦБ увеличились со 121 млрд 515 млн долларов до 125 млрд 503 млн долларов.

ЦБ Турции в июне заявил, что продолжит постепенно реформировать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции значительно не улучшится. Регулятор 22 июня впервые более чем за два года повысил ключевую ставку — до 15% с 8,5%.