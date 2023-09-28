ПОЛИТИКА
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Резервы ЦБ Турции растут рекордные 15 недель и достигли $125,5 млрд
Валютные резервы ЦБ выросли за неделю на $3,7 млрд, а объемы золота в резерве увеличились на $237 млн
Резервы ЦБ Турции растут рекордные 15 недель и достигли $125,5 млрд
Фото: AA / Others
28 сентября 2023 г.

Совокупные резервы Центрального банка Турции выросли до 125,5 миллиарда долларов, при этом рост продолжается рекордные 15 недель подряд, сообщает телеканал TRT Haber.

За неделю резервы ЦБ увеличились на 3 миллиарда 752 миллиона долларов до 83 миллиардов 811 миллионов долларов.

За указанный период золотой запас ЦБ увеличился на 237 миллионов долларов, с 41 миллиарда 455 миллионов долларов до 41 миллиарда 692 миллиона долларов.

Таким образом, за неделю с 22 сентября совокупные резервы ЦБ увеличились со 121 млрд 515 млн долларов до 125 млрд 503 млн долларов.

ЦБ Турции в июне заявил, что продолжит постепенно реформировать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции значительно не улучшится. Регулятор 22 июня впервые более чем за два года повысил ключевую ставку — до 15% с 8,5%.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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