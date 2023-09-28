Присутствие террористических организаций в Сирии представляет серьезную угрозу для Сирии и ее соседей, в первую очередь Турции, а также для всего региона. Об этом заявил постпред Турции в ООН Седат Онал на заседании Совбеза ООН по Сирии.

«На самом деле, угроза территориальной целостности Сирии со стороны террористов РПК никогда не была более тревожной, чем сегодня», — добавил дипломат.

Постпред сослался на недавние столкновения между арабскими племенами и РПК/ОНС на востоке Сирии. По словам Онала, стычки доказали, что деятельность РПК и внешняя поддержка, которую она продолжает получать, остаются «основным источником нестабильности» в раздираемой войной стране.

«Репрессивная и дискриминационная практика и нарушения прав человека этой террористической организацией теперь стали достоянием общественности, и о них также широко сообщалось в ООН», — подчеркнул постпред.

Онал уточнил: Турция призывает все стороны принять комплексный и долгосрочный подход и дистанцироваться от тех сепаратистских образований, которым, по его словам, нет места в будущем Сирии.

«Право на самооборону»

Представитель Турции в ООН также подчеркнул, что Анкара примет меры против прямых и непосредственных угроз, исходящих для ее национальной безопасности со стороны террористических организаций, действующих в Сирии.

«Таким образом, мы продолжим осуществлять наше неотъемлемое право на самооборону, изложенное в статье 51 Устава ООН и соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН», — подчеркнул дипломат.

РПК внесена в список террористических организаций Турцией, США и Европейским Союзом. За 35 лет террористической кампании против Турции РПК несет ответственность за гибель более 40 тыс. человек, включая женщин и детей.