Турецкая сторона с 1 октября начнет экспортировать в Молдавию 2 млн куб. м газа в сутки. Об этом сообщает агентство Анадолу.

При этом генеральный директор Турецкой нефтяной компании Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Мелих Хан Бильгин заявил, что общие объемы добычи природного газа в Турции составляют на текущий момент 5 млн кубометров в сутки.

«На сегодняшний день Турция добывает примерно 4 млн кубометров газа в день на газовом месторождении Сакарья [в Черном море]. Вместе с газом, который добывается на суше, эта цифра составляет 5 млн кубометров в сутки. Это достижение Турции за 88 лет, и мы продолжим наращивать темпы», — сказал он.

Как писал ранее TRT на русском, Турция с 1 октября также начинает экспорт природного газа в Румынию: соглашение, срок действия которого истекает в 2025 году, позволяет поставлять до 4 миллионов кубометров газа в сутки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 апреля дал старт поставкам в страну черноморского газа с месторождения Сакарья. На первом этапе с этого месторождения планируется добывать 10 млн кубометров газа в сутки с постепенным увеличением объемов. С выходом проекта на полную мощность, 60 млн кубометров в сутки, турецкие власти планируют покрывать 30% потребностей страны в природном газе.