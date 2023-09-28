ПОЛИТИКА
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Семьи собирают останки родных на разрушенном кладбище в Боливии
Семьи пытаются найти на разрушенном кладбище в Боливии останки родных, чтобы перезахоронить. Многие могилы разрушили бульдозерами. Убитые горем семьи обвинили власти в разрушениях, однако те отрицают свою причастность к сносу. #trtrussian #Боливия #бульдозер #могилы #кладбище #разрушенноекладбище #властиБоливии #перезахоронение #разрушенныемогилы #сносмогилы #останки #поискостанков #поискродственников #захоронение #новостиБоливии #trtнарусском
тбть / Others
28 сентября 2023 г.
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