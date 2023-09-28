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В Измире проходит фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST
В Измире проходит крупнейший в мире фестиваль авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST. На нем собрали все новинки Турции в области авиации, космонавтики, роботостроения и «зелёных технологий». Подписывайтесь на TRT на русском, чтобы узнать больше. #Турция #Измир #TEKNOFEST #технологии #авиация #космос #фестиваль
В Измире проходит фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST / Others
28 сентября 2023 г.
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