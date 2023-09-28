«Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на обход санкционного режима, мне кажется, не должно быть», — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Президент страны также затронул и тему войны в Украине. «И российская сторона, и украинская сторона утверждают, что готовы к переговорам, но платформа переговоров крайне неясная. Поэтому наступает эра разумной, рациональной, я бы сказал, мудрой дипломатии. Нужно прекращать взаимные обвинения. Нужно найти приемлемую для обеих сторон основу мирных переговоров», — заявил Токаев.

С февраля прошлого года страны ЕС приняли 11 пакетов санкций в отношении России. Последний из них вступил в силу в июне текущего года. В Евросоюзе прорабатывают новые меры против Кремля. По неофициальным данным СМИ, их могут согласовать в октябре-ноябре.

В список ограничений, вероятно, войдет запрет на поставки российских алмазов, который также планируют ввести страны G7. Кроме того, в пакет санкций, возможно, войдет предложение использовать прибыль, полученную от замороженных активов Центробанка РФ, для помощи Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений.