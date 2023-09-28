Китайские хакеры взломали учетные записи сотрудников Госдепартамента США и получили доступ к 60 тыс. электронных писем. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Конгрессе.

По словам собеседника издания, сотрудники внешнеполитического ведомства США уведомили американских законодателей, что хакеры взломали 10 учетных записей сотрудников Госдепа. Благодаря этому злоумышленники получили доступ к электронной почте тысяч чиновников ведомства.

Агентство не уточняет имена и должности сотрудников, чью почту смогли взломать хакеры. По сведениям Reuters, эти чиновники курируют регионы Восточной Азии и Тихого океана.

В июле газета The Wall Street Journal сообщила, что хакеры взломали электронную почту посла США в Китае Николаса Бернса и помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка. Источники издания сообщили, что за хакерской атакой стоят лица, связанные с властями Китая. Также утверждается, что хакеры смогли получить сведения об обсуждении в администрации США политики на китайском направлении.

Как ранее писал TRT на русском, хакеры из КНДР взломали систему ведущего российского производителя ракет. Связанные с правительством Северной Кореи хакерские группы ScarCruft и Lazarus получили доступ к внутренним данным «НПО машиностроения» — одного из крупнейших оборонных предприятий России.