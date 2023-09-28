Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым

Президент России провел встречу с главой Чечни. Слухи о проблемах Кадырова со здоровьем начали распространяться в середине сентября в телеграм-каналах. В частности, что он якобы находится на лечении в Москве. #trtrussian #Путин #президент #Россия #президентРоссии #Кадыров #Чечня #президентЧечни #встреча #встречапрезидентов #Москва #здоровье #здоровьеКадырова #болезнь #лечение #trtнарусском