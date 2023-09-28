ПОЛИТИКА
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В Ираке прощаются с погибшими в пожаре на свадьбе
Родственники прощаются с погибшими в пожаре на свадьбе в Эль-Хамдании. Иракские силы безопасности задержали 14 подозреваемых, которые могут быть виновны в трагедии. В результате пожара погибли по меньшей мере 115 человек, более 200 пострадали. #trtrussian #Ирак #свадьба #пожар #пожарнасвадьбе #фейерверки #фейерверкинасвадьбе #поджог #испорченнаясвадьба #трагедия #трагедиянасвадьбе #несчастныйслучай #пожаротфейерверков #похороны #Мосул #новостиИрака #trtнарусском
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28 сентября 2023 г.
Истории
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