В Греции жители выкапывают свои машины из грязи после наводнения

Тысячи домов затоплены в Центральной Греции. Циклон «Элиас» с новой силой ударил по региону. В результате сильных ливней вышли из берегов некоторые реки, движение по дорогам местами приостановлено из-за грязевого селя. Жители буквально выкапывают свои машины из грязи. #trtrussian #Греция #наводнение #потоп #машины #ЦентральнаяГреция #циклон #Элиас #шторм #штормвГреции #потопвГреции #наводнениевГреции #сильныедожди #осадки #стихийноебедствие #затопленныйдом #затопленныемашины #ливень #сель #грязеваясель #грязь #греки #новостиГреции #trtнарусском