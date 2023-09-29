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В Греции жители выкапывают свои машины из грязи после наводнения
Тысячи домов затоплены в Центральной Греции. Циклон «Элиас» с новой силой ударил по региону. В результате сильных ливней вышли из берегов некоторые реки, движение по дорогам местами приостановлено из-за грязевого селя. Жители буквально выкапывают свои машины из грязи. #trtrussian #Греция #наводнение #потоп #машины #ЦентральнаяГреция #циклон #Элиас #шторм #штормвГреции #потопвГреции #наводнениевГреции #сильныедожди #осадки #стихийноебедствие #затопленныйдом #затопленныемашины #ливень #сель #грязеваясель #грязь #греки #новостиГреции #trtнарусском
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29 сентября 2023 г.
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