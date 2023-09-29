В Нахчыванской Автономной Республике начал работу третий Энергетический форум Азербайджан — Турция и первая международная конференция «Нахчыван — зона зеленой энергетики», сообщают азербайджанские СМИ.

В мероприятии принимают участие министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, полномочный представитель президента в Нахчыванской республики Фуад Наджафли, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, министр по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Мариам Мохаммед Альмхейри и другие официальные лица.

В рамках мероприятия запланированы пленарные заседания на темы «Энергетический переход», «Зона зеленой энергетики», «Зеленый энергетический потенциал Нахчывана».

Энергетический форум Азербайджан — Турция организуется с целью дальнейшего укрепления стратегического энергетического сотрудничества в рамках совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

Первый форум был проведен 21-22 декабря 2021 года в Баку, а второй — 5-6 октября 2022 года в Стамбуле.

Как писал TRT на русском, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 сентября посетил Нахчыван, где встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Одной из главных тем на переговорах стало транспортное развитие региона. По словам Эрдогана, Нахчыван представляет большой потенциал для развития энергетических и транспортных маршрутов при создании логистического коридора с востока на запад.