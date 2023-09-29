Первая группа пилотов Украины начала обучение на территории США. Об этом заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Она уточнила: сначала летчики будут проходить языковые курсы английского. Это нужно для более точного взаимодействия с американскими инструкторами по F-16.

Длительность языкового обучения украинских пилотов зависит от уровня подготовки украинцев, отметила Сингх. Сколько времени займут курсы пока неизвестно.

Как ранее писал TRT на русском, в августе советник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США одобрят передачу только после того, как украинские пилоты завершат обучение полетам на истребителях, а также после выстраивания логистики в Украине.

«Для того, чтобы передача третьей стороне была завершена, необходимо выполнить определенные условии, включая обучение [пилотов] английскому языку и другие вещи, такие как логистика на местах», — уточнила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. — «Как только эти критерии будут выполнены, мы сможем разрешить передачу».

По словам чиновницы, США готовы помочь с обучением украинских пилотов, если их будет больше, чем смогут обучить европейцы.

«‎Итак, если Дания и Нидерланды возьмут на себя инициативу по обучению, если у них просто нет возможности обучить столько пилотов, сколько Украина хочет отправить на обучение, то мы поможем им пройти тренировки в США», — подчеркнула представитель Пентагона.

В сентябре в ВВС Нацгвардии США заявили, что первые пилоты Украины пройдут подготовку на F-16 до конца года. Летать на истребителях летчики, как предполагается, смогут уже через три месяца.