Ливанские армяне забросали посольство Азербайджана петардами

Ливанская полиция пресекла акцию протеста армян у посольства Азербайджана. После того, как они начали бросать камни и петарды в сторону здания дипмиссии, полицейские применили гранаты со слезоточивым газом. #trtrussian #армяне #Ливан #Азербайджан #Карабах #ливанскиеармяне #армяневЛиване #АрменияиАзербайджан #ситуациявКарабахе #новостиКарабаха #армяне #азербайджанцы #Азербайджанскоепосольство #посольствоАзербайджана #митинг #армянскиймитинг #протест #протестармян #петарды #дипмиссия #слезоточивыйгаз #полиция #беспорядки #новостиЛивана #trtнарусском