ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Ливанские армяне забросали посольство Азербайджана петардами
Ливанская полиция пресекла акцию протеста армян у посольства Азербайджана. После того, как они начали бросать камни и петарды в сторону здания дипмиссии, полицейские применили гранаты со слезоточивым газом. #trtrussian #армяне #Ливан #Азербайджан #Карабах #ливанскиеармяне #армяневЛиване #АрменияиАзербайджан #ситуациявКарабахе #новостиКарабаха #армяне #азербайджанцы #Азербайджанскоепосольство #посольствоАзербайджана #митинг #армянскиймитинг #протест #протестармян #петарды #дипмиссия #слезоточивыйгаз #полиция #беспорядки #новостиЛивана #trtнарусском
бтбьть / Others
29 сентября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us