ПОЛИТИКА
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В Нигере толпа набросилась на грузовик с водой для французских солдат
В столице Нигера толпа людей набросилась на грузовик, который доставлял питьевую воду для французских военнослужащих. Это произошло недалеко от военной базы. Протестующие требуют от военных как можно быстрее вывести из страны войска. Ранее президент Эммануэль Макрон сообщил, что 1,5 тыс. французских военнослужащих покинут Нигер до конца года. На днях из страны выехал и Посол Франции. #trtrussian #Нигер #толпа #вода #Франция #французскиевоенные #нигерийцы #нападение #питьеваявода #военнаябаза #французскаявоеннаябаза #протест #протестующие #протествНигере #французскиевойска #ПосолФранции #французывНигере #вторжениевНигер #новостиНигера #trtнарусском
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29 сентября 2023 г.
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