ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Грозный получил статус культурной столицы России на 2025 год
Культурной столицей России на 2024 год объявлен город Нижний Новгород
Грозный получил статус культурной столицы России на 2025 год
Фото: wikipedia / Others
29 сентября 2023 г.

Столица Чеченской Республики город Грозный получил статус культурной столицы России 2025 года. Об этом решении было объявлено в финале конкурса, посвященного выборам культурной столицы, который прошел в Москве.

Обладателем звания культурной столицы 2024 года стал Нижний Новгород. Однако в момент подведения итогов конкурса председатель оргкомитета депутат Госдумы Николай Новичков объявил, что статус также будет присвоен и на 2025 год — этот титул получает город Грозный. По его словам, такое решение позволит городам успешнее подготовиться к будущим мероприятиям, в том числе с точки зрения финансирования.

«Поняли, что выход у нас может быть только один — заглянуть дальше, чем мы предполагали год назад. Поэтому мы сегодня назовем культурную столицу 2024 года и 2025 года. А в следующем году мы будем определять культурную столицу 2026 года и так далее»,— сказал Николай Новичков. Видео с награждения опубликовано на странице конкурса на YouTube.

Конкурс «Культурная столица года» стартовал в 2023 году. В рамках конкурса предлагаются культурно-образовательные проекты, которые можно будет реализовать при получении статуса культурной столицы. Принять участие в нем могут команды, представляющие административные центры субъектов России и городские округа с населением не менее 250 тыс. человек. Представители Москвы и Санкт-Петербурга могут принять участие в конкурсе только как соорганизаторы и эксперты.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us