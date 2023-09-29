С начала этого года Турция «нейтрализовала» 1351 террориста РПК/ОНС, включая тех, кто скрывается за границей в Ираке и на севере Сирии. Об этом сообщает TRT World со ссылкой на Минобороны Турции. В ведомстве уточнили: с января террористическая группировка РПК/ОНС совершила 342 нападения в районах контртеррористических операций Турции.

Турецкие власти используют термин «нейтрализация», подразумевая, что террористы, о которых идет речь, сдались, были убиты или задержаны.

Отвечая на вопрос о конфликтах между арабскими племенами и террористическими организациями на севере Сирии, представитель Минобороны заявил: «Мы принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности наших военнослужащих и личного состава».

С 2016 года Анкара провела три успешных антитеррористических операции на севере Сирии. Эти операции: «Щит Евфрата» (2016 год), «Оливковая ветвь» (2018) и «Источник мира» (2019).

За 35 лет террористической кампании против Турции РПК несет ответственность за гибель более 40 тыс. человек, включая женщин и детей.