Успехи оборонной промышленности Турции дают основания рассчитывать, что в текущем году экспорт в этой категории превысит 6 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фестивале авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST в Измире.

«Благодаря развитию нашей оборонной промышленности наш экспорт растет в геометрической прогрессии. Наша цель в этом году по экспорту оборонной продукции — превысить 6 миллиардов долларов», — заявил он.

Президент сообщил, что в Турции в скором времени завершатся испытания беспилотника Kizilelma. Он выразил уверенность, что с его поступлением на вооружение ВС Турции откроются новые горизонты в этой области.

Говоря о проходящем в Измире фестивале TEKNOFEST, Эрдоган отметил, что на данный момент его посетили уже около 330 000 человек.​​​​​​​ «Полагаю, что фестиваль станет событием, достойным Измира и 100-летия нашей Республики во всех отношениях», - заявил Эрдоган.

Президент назвал TEKNOFEST «символом прорыва национальных технологий страны». «Мы хотим, чтобы как можно больше молодых людей воспользовались энтузиазмом TEKNOFEST и его прекрасной атмосферой. С этой целью мы решили организовать TEKNOFEST в трех провинциях», — заявил он.

Как писал TRT на русском, 27 сентября в Измире открылся крупнейший в мире фестиваль авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST. На нем собрали все новинки Турции в области авиации, космонавтики, роботостроения и «зелёных технологий».

Мероприятие продлится до 1 октября. В нем принимают участие 121 организация, включая министерства, представителей государственного и частного секторов, университеты и исследовательские институты.